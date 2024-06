Criminosos que invadiram o apartamento de Azambuja estão presos na Penitenciária da Capital

Os Delegados do Garras Pedro Henrique Cunha e Roberto Guimarães esclarecem sobre o furto no apartamento do ex-governador Reinaldo Azambuja. Segundo as autoridades policiais os criminosos desconheciam que o imóvel pertencia a Azambuja.

A invasão no apartamento ocorreu no domingo (9), e não havia ninguém no imóvel no momento do furto. Do apartamento foram levados joias e dinheiro.

O trio veio de São Paulo apenas para praticar o delito, eles retornaram no mesmo dia para a capital paulista, em um carro alugado. Porém monitorados pelo Garras, que em parceria com a Polícia de São Paulo, realizaram as prisões. Os três bandidos, que tem entre 20 e 30 anos estão presos na Penitenciária de Campo Grande, acusados de furto qualificado e associação criminosa.