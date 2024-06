Criminosos que invadiram o apartamento do ex-Governador Azambuja teriam fugido para SP

Criminosos que invadiram o apartamento do ex-governador Reinaldo Azambuja no fim de semana teria se evadido para São Paulo. Do imóvel os larápios levaram joias e dinheiro. Segundo informações a quadrilha é especializada em subtrair imóveis de luxo. O Delegado titular do GARRAS está em diligências.

Não havia ninguém no imóvel no momento da invasão e do furto. Do apartamento foram levados joias e dinheiro. A polícia investiga se os bandidos teriam informações privilegiadas pois o roubo ocorreu no aniversário de Maracaju quando o ex-governador não estaria em casa, por conta das festividades do município.