Crise sanitária na avicultura brasileira e qual a preocupação para o mercado é o tema do Podcast Comunicação Rural de hoje

A avicultura brasileira passa por um momento de extrema preocupação em relação ao perigo iminente da gripe aviária. Medidas sanitárias de controle estão sendo tomadas, não apenas na avicultura comercial, mas principalmente, em relação aos criatórios domésticos. Nélio Hand, diretor executivo das Associações dos Avicultores e Suinocultores do Estado do Espírito Santo, será o convidado do podcast Comunicação Rural para a nossa live desta terça-feira, dia 04, às 20:00 (horário de Brasília) para debatermos a respeito da Crise sanitária na avicultura brasileira e qual a preocupação para o mercado.

