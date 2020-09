O Conselho de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) realizou no sábado (19) reunião virtual com instituições públicas, privadas, governo do Estado, juntamente com os veterinários, Dr. Cláudio Zago Junior e com o Dr. Aldair Junio Woyames Pinto, ambos experientes em atuação frente a desastres naturais que aconteceram no país.

De acordo com o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva, o intuito da vinda dos médicos veterinários é para que eles contribuam nas articulações e planejamentos de intervenção para enfrentamento e gerenciamento da crise atualmente vivida no Pantanal Sul-mato-grossense. “Nossa preocupação é garantir o bem-estar dos animais. “Resgatar os animais feridos e oferecer suporte aos animais que estão sofrendo com a escassez de alimentos por conta do clima seco e das queimadas.

O médico veterinário, dr. Aldair Junior quer triangular o perímetro dos focos de incêndio. “O ideal é fazer três bases para triagem e primeiro atendimento desses animais, para que posteriormente, se houver a necessidade, sejam removidos para hospitais veterinários ou locais onde esses animais possam se recuperar e serem devolvidos para a fauna”.

A presidente da Comissão Estadual de Animais Silvestres (CEAS), Dra. Paula Helena Santa Rita informou que o CRMV-MS, em conjunto com o IMASUL, fez o levantamento de equipamentos e veículos necessários para transporte dos animais resgatados. “Temos conversas em andamento com a Base Aérea e também com o CMO para que, se houver necessidade, possamos transportar os animais de grande porte para serem atendidos”.

Já o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Sena, se colocou a disposição das ações. “O governo do Estado juntamente com as forças do Corpo de Bombeiros, Policia Militar Ambiental e Imasul tem trabalhado incansavelmente nas ações para conter as chamas e salvar os animais. Tendo como objetivo comum a conservação do bioma e o salvamento das espécies”.

Participaram da reunião: Gizelly Bandeira (conselheira efetiva do CRMV-MS), Magyda Arabia Moussa (presidente da Comissão Estadual de Meio Ambiente – CEMA), Ana Paula Felício (membro da CEMA), Thyara de Deco Souza e Araújo (UFMS e REPROCON), Patricia Medici (Projeto Tatu), Fernanda Mussi Foutoura (Arara Azul), Débora Yougui (Projeto Bandeira & Rodovias), Danilo Kluyber e Arnaud Desbiez (ambos do Instituto de Conservação de Animais Silvestres – ICAS).

Breve currículo: Os médicos veterinários acima referidos tiveram atuação primordial em Brumadinho/MG, sendo que o Dr. Cláudio Zago é Policial Militar, Subtenente do Corpo de Bombeiros do Estado de são Paulo, é Especialista em Ortopedia e Neurocirurgia e Neurologia e Mestre em Urgência e Emergência, não diferente do Dr. Aldair Junio Woyames que é Vice-Presidente da Anclivepa Minas, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Patologia Investigativa pela UFMG, também é pós-graduado em Medicina Veterinária Legal pelo Instituto Quallitas – Curitiba. Legenda Foto: Ana Paula Felicio (IMASUL), Aldair Junior (vet MG), dra Paula Helena Santa Rita (presidente Comissão de Animais Silvestres do CRMV-MS), Rodrigo Piva (presidente do CRMV-MS), Magyda Arabia Moussa (presidente da Comissão de Meio Ambiente do CRMV-MS) e Dr Cláudio Zargo (médico-veterinário de SP)

