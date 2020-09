O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) realiza fiscalização nas cidades de Corumbá e Ladário para apurar denúncias relativas à atuação de estabelecimentos que atendem animais de pequeno porte.

De acordo com o gerente de fiscalização do CRMV-MS, Nilson Bulhões estão sendo fiscalizados além das Clínicas Veterinárias e Consultório Veterinários, Pet Shop, Banho & Tosa e supermercados que comercializam produtos pets. “O principal problema encontrado é a falta de estrutura nos estabelecimentos, que não obedecem a Resolução CFMV nº 1275. Também nos deparamos com muitos medicamentos vencidos e vamos informar a vigilância sanitária sobre a situação”, destacou.

De acordo com o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva o setor da fiscalização tem efetuado o trabalho de orientar os estabelecimentos e posteriormente retorna cobrando as mudanças estabelecidas pela Resolução CFMV nº 1275. “Essa Resolução está em vigor desde janeiro de 2020. Através dela, todo empresário que quer investir ou já atua com serviços veterinários pode adequar seu estabelecimento para melhor atender sua clientela”, ponderou.

A Resolução CFMV nº 1275 conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos Médico-Veterinários de atendimento a animais de estimação de pequeno porte, protegendo e garantindo o melhor atendimento para promoção do bem-estar animal que reflete diretamente na qualidade de vida da população em geral.

As fiscalizações ocorrem sem prévio aviso para otimizar os resultados e manter o efeito surpresa que é essencial para o cumprimento do fim social desta Autarquia Fiscalizadora. Faça sua parte, denuncie irregularidades para que o serviço possa sempre ser aperfeiçoado.

Participa das fiscalizações em Ladário e na Cidade Branca, o fiscal do CRMV-MS, Frederico Palma.