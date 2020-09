O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) por meio da Comissão Estadual de Animais Silvestres (CEAS) e da Comissão Estadual de Meio Ambiente (CEMA) lança a Campanha: “SOS Animais Silvestres” vítimas do incêndio que no Pantanal Sul-mato-grossense.

Segundo a presidente da CEAS, médica-veterinária, Dra Paula Helena Santa Rita a intenção é anteceder a situação que acontece hoje no Mato Grosso. “Estamos nos adiantando, pois, se a situação do MT se repetir aqui já estaremos preparados”, afirmou.

De acordo com Paula Helena o intuito da campanha é arrecadar medicamentos e insumos de uso veterinário que serão essências para tratar os animais vítimas das queimadas. “Por enquanto, a situação aqui no MS está sob controle. Mas, sabemos que setembro é o mês mais crítico das queimadas no Pantanal e queremos estar com tudo pronto caso o pior aconteça”, enfatizou. “Estamos mobilizando colegas que queiram participar da ação, caso seja necessário. Ajudar não só no resgate, mas nos cuidados dos animais que sofrerem algum tipo de ferimento”, finalizou.

O presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva já está em contato com o Governo do Estado e com órgãos responsáveis para que haja uma atuação em conjunto no resgate dos animais vítimas do incêndio. “O governador decretou estado de emergência por 90 dias. Porém, queremos estar um passo à frente, e estarmos todos prontos para auxiliar no que for preciso, caso seja necessário ampliar o atendimento aos animais silvestres que estão sendo vitimados com o incêndio no Pantanal”, pontuou.

Segundo a publicação no Diosul desta segunda-feira (14), já foram atingidos pelo fogo 1,4 milhão de hectares, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. “Estamos mobilizados, inclusive hoje já foi entregue medicamentos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS que serão usados no Alto Taquari. Nossa intenção com a Campanha: SOS Animais Silvestres é justamente estarmos preparados para atender qualquer tipo de emergência”, finalizou.

Também participam da Campanha: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Policia Militar Ambiental (PMA), Instituto Homem Pantaneiro, Maranatha Pet Shop e Auqmia Pet Shop.

Pontos de Arrecadação dos Medicamentos e Insumos:

· Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), localizado na Avenida Coronel Cacildo Arantes, 433 – Chácara Cachoeira (de 2ª a 6ª das 12 às 16h);

· Lojas do Maranatha Pet Shop – Avenida Capiberibe, nº 882; Avenida Tamandaré, n° 2957; Rua Jamil Basmage, 1070 ou Rua Souto Maior, 1832;

· Auqmia Clínica e Pet Shop – R. Santos Dumont, 1238 – Vila Planalto.

Quer colaborar com a Campanha? Veja a Lista de Medicamentos e Insumos necessários: