Cruzeiro goleia, encerra jejum contra o América-MG e volta ao G4 do Brasileiro

O Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, se recuperou do tropeço na última rodada contra o Fluminense, e bateu o América-MG por 4 a 0, na noite deste domingo (14), no estádio Independência.

Os gols da vitória celeste foram marcados por Henrique Dourado, de cabeça, após passe de Bruno Rodrigues; Marlon, após cruzamento de Wiliam; e Gilberto, duas vezes, já na reta final.

A vitória no clássico recoloca o time de Pepa no G4 do Brasileirão e encerra um incômodo jejum cruzeirense, já que a equipe estrelada não vencia o América desde dezembro de 2021. No total, eram sete jogos em sequência de triunfos americanos.

Próximo compromisso

O Cruzeiro agora vira a chave e passa a pensar na Copa do Brasil, já que na próxima quarta-feira (17) enfrenta o Grêmio, no jogo de ida das oitavas e final, em Porto Alegre, na casa do time gaúcho.

Já o América recebe o Internacional no mesmo dia, mas às 21h30, no estádio Independência.

Estádio bem vazio

O Independência tem capacidade para quase 26 mil torcedores. Entretanto, o duelo entre América x Cruzeiro não registrou bom público. Pelo contrário, o estádio estava vazio. O setor Especial Ismênia não foi aberto, assim como todo o setor Minas. Apenas o bloco superior da rua Ismênia Tunes (para os visitantes), e os setores Especial e Vip Pitangui (mandante) estavam em operação.

Primeiro tempo de equilíbrio

A etapa inicial teve o Cruzeiro melhor nos primeiros 15 minutos, com muita pressão e chances importantes desperdiçadas. O América igualou as ações após os 18 minutos e conseguiu ser melhor, perdendo duas chances incríveis com o centroavante Mikael.

Apesar de o América estar melhor, foi o Cruzeiro que balançou as rede primeiros, com Henrique Dourado. Foi um primeiro tempo corrido, de apenas um gol, mas com diversas chances não aproveitadas.

Gol da paz e da ceifada de Henrique Dourado

Henrique Dourado marcou o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. E, se na China ele foi impedido de comemorar com a tradicional “ceifada”, contra o América a comemoração foi efusiva. Ao balançar as redes, o atacante da camisa 99 extravasou demais.

Vem ver o lance do nosso gol!

1 a 0 pro Cabuloso com Ceifador! 🔷 #AFCxCRU | 0-1 | 🔷 #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/HyHZl9DAR2 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 14, 2023

E o cruzamento para o gol de Dourado veio de Bruno Rodrigues, com quem no meio da semana, no duelo com o Fluminense, o centroavante discutiu na hora da decisão de quem cobraria o pênalti.

Segundo tempo

A etapa número dois seguiu “lá e cá”, tanto com o Cruzeiro buscando o ataque, quanto o América nas tentativas ofensivas. A partida foi bem controlada pela Raposa, que ampliou o placar em uma jogada de lateral para lateral. William cruzou para Marlon, que fez gol de cabeça.

Cronologia do jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Henrique Dourado abriu o placar para o Cruzeiro. O camisa 99 recebeu cruzamento de Bruno Rodrigues e, de cabeça, sozinho, balançou as redes de Cavichiolli: 0 a 1.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o América até marcou, mas a arbitragem anulou. Éder cabeceou para as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento.

GOL DE LATERAL PRA LATERAL!

William cruza e encontra o Marlon, que finaliza de cabeça e amplia o placar pra gente! 🔷 #AFCxCRU | 0-2 | 🔷 #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/L6kkT5guNa — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 14, 2023

Aos 24 minutos, William fez um cruzamento na medida para Marlon, que chegou como um foguete, e, de cabeça, fez o segundo gol do Cruzeiro: 0 a 2.

Já na reta final, aos 38, Formiga avançou pela direita e cruzou com capricho. Gilberto saiu da marcação com sucesso e tocou de cabeça para sacramentar a goleada celeste.

GI-BA-GOL!

No cruzamento certeiro do Formiga, Gilberto faz o terceiro de cabeça no clássico.

E a comemoração VOANDO no mortal!

🔷 #AFCxCRU | 0-3 | 🔷 #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/Ibz4j8iaVz — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 14, 2023

O camisa 21 do Cruzeiro ainda teve tempo de marcar mais um, aproveitando vacilo da defesa do América. Ele avançou pela esquerda e chutou com força para vencer Matheus Cavichioli.

América 0x4 Cruzeiro

América: Matheus Cavichioli; Marcinho (Iago Maidana), Éder, Ricardo Silva, Marlon; Alê, Juninho (Martinez), Benitez; Aloísio (Wellington Paulista), Felipe Azevedo (Mateus Gonçalves) e Mikael (Renato Marques). Técnico: Vagner Mancini.

Cruzeiro: Rafael Cabral, William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Ramiro (Matheus Jussa), Filipe Machado e Neto Moura (Wallisson); Wesley (Gilberto), Bruno Rodrigues e Henrique Dourado (Stenio). Técnico: Pepa.

Gols: Henrique Dourado (32 min 1ºT), Marlon (24 min 2ºT) e Gilberto (38 min 2ºT e 45 min 2ºT) do Cruzeiro

Cartões amarelos: Ricardo Silva, Aloísio (América)

Motivo: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 14 de maio de 2023 (domingo), 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)

