Cruzeiro no Mineirão: reunião de comitê iniciará estudo de datas para 2023

Uma reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer (CECL), nesta quinta-feira (20/04), pode adiantar o acordo pela volta do Cruzeiro ao Mineirão. O encontro terá a presença de dirigentes do clube celeste, do Governo de Minas Gerais, da Minas Arena, concessionária administra o estádio, além de deputados estaduais.

Dirigentes de outros clubes também foram convidados para a reunião. Na manhã desta quinta, antes do encontro do comitê, segundo apuração da Itatiaia, dirigentes do Cruzeiro e da Minas Arena voltaram a conversar para alinhar um acordo.

A intenção das partes é chegar ao encontro desta tarde com algo concreto, uma definição para ser apresentada ao comitê. A primeira reunião do comitê terá o objetivo de debater o cronograma de eventos no Mineirão.

O Cruzeiro tem um plano inicial para que consiga utilizar o estádio na maior quantidade de datas possíveis. Lembrando que há eventos já marcados no local, inclusive usando o gramado do estádio.

O que inviabiliza a utilização para o fim maior do Gigante da Pampulha, que são os espetáculos do futebol. Como a Itatiaia já mostrou, devido a outros acordos comerciais prévios fechados pela Minas Arena, das 19 datas marcadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para jogos do Cruzeiro como mandante, apenas nove poderiam ser utilizadas pelo clube no maior estádio de Minas Gerais.

O primeiro jogo do Cruzeiro como mandante na Série A deste ano será no próximo sábado, dia 22 de abril, às 21h, contra o Grêmio, na segunda rodada do Brasileirão. Data indisponível no Mineirão, que, dois dias antes, realizará no gramado um show dos roqueiros norte-americanos da banda Kiss. A partida será no Independência.

A Raposa poderá fazer o primeiro jogo no Mineirão no dia 10 de maio. O gramado estaria livre para a partida contra o Fluminense, na 5ª rodada.