Cruzeiro sai em defesa de Wallace após punição: ‘Ele será perseguido eternamente?’

O Sada Cruzeiro divulgou nota contestando a mais recente punição dada ao jogador Wallace. Na visão do clube mineiro, o ele é alvo de uma perseguição.

Ainda segundo o comunicado, o clube “não vai medir esforços tomará todas as medidas jurídicas cabíveis para proteção dos direitos do atleta”, diz parte do comunicado. (Leia a íntegra do texto ao final da matéria)

O COB suspendeu o jogador por cinco anos e vetou repasses financeiros à CBV. Para o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (CECOB) o jogador atuou de forma irregular.

A decisão ainda cortou repasses financeiros e também pediu que o Ministério do Esporte e o Banco do Brasil, principal patrocinador, não façam os pagamentos à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A CBV também contestou a punição. A Confederação argumentou que as sanções podem afetar a Seleção Brasileira na preparação para os Jogos Olímpicos e também Jogos Pan-Americanos.

O Cruzeiro argumenta que o atleta participou do jogo de forma regular. A Raposa afirma que estava amparada por decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

“Wallace foi ilegalmente suspenso de forma cautelar, há quase três meses, e ficou de fora de 17 partidas oficiais. Depois, pelos meios legítimos, junto ao STJD, e com uma decisão do CBMA, o jogador foi liberado para atuar na sequência da Superliga”, diz outro trecho do comunicado.

O oposto pouco participou do jogo que consagrou o Cruzeiro octacampeão da Superliga. Wallace participou apenas do final de cada set, mas marcou o ponto final da partida.

Publicação de Wallace

A punição do medalhista olímpico com a seleção brasileira de vôlei aconteceu depois que Wallace sugeriu um “tiro na cara” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em publicação nas redes sociais em janeiro deste ano.

Wallace só entrou em quadra no domingo e foi campeão da Superliga pelo Cruzeiro, graças a uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Depois do jogo, ele disse que errou ao perguntar aos seus seguidores quem daria um tiro em Lula e agradeceu as pessoas que o apoiaram. “Cometi um erro fora de quadra, do qual me desculpei, me arrependi. Não desejo que nenhum atleta passe por isso”, afirmou.

Em janeiro, o Sada Cruzeiro lamentou a atitude de Wallace e anunciou seu afastamento da equipe por tempo indeterminado, ressaltando a necessidade de cautela em manifestações nas redes sociais por causa do momento “delicado” do País. O atleta é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas pelo petista nas eleições de 2022 e entusiasta da ampliação do acesso a armas pela população.

Leia a nota na íntegra

“Perplexidade, incredulidade.

Não faltam adjetivos para a decisão do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil – CECOB, divulgada nessa terça-feira, 02/05, com a suspensão do oposto Wallace para cinco anos. O clube colocou o atleta em quadra, no último domingo, na final da Superliga, amparado por decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD, e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA.

Wallace foi ilegalmente suspenso de forma cautelar, há quase três meses, e ficou de fora de 17 partidas oficiais.

Depois, pelos meios legítimos, junto ao STJD, e com uma decisão do CBMA, o jogador foi liberado para atuar na sequência da Superliga. Não bastasse a nova punição totalmente desproporcional e descabida ao atleta, que tanto fez pelo esporte brasileiro, o Conselho de Ética ainda suspendeu por seis meses a filiação da CBV ao Comitê Olímpico do Brasil – COB, determinando a suspensão do repasse de recursos à entidade.

Sob a constituição brasileira, a justiça desportiva é um órgão independente e suas decisões devem ser cumpridas. Ao ignorar a decisão do STJD do vôlei, órgão que, segundo o artigo 217 da Constituição Federal, é responsável por julgar as questões envolvendo disciplina e competição, o Conselho de Ética do COB se confere uma competência que não possui.

Não estamos em uma terra sem lei, em que se pode passar por cima de tudo e de todos. Que prevaleça o bom senso. A briga política entre instituições e de egos não pode prejudicar o esporte e todo o sistema do voleibol. O Sada Cruzeiro, como clube formador e que há quase 17 anos vem trabalhando pelo desenvolvimento do vôlei brasileiro, se posiciona de forma contundente contra a decisão do CECOB.

E acredita que todos devem questionar essa decisão descabida, que extrapola as normas e competências previstas na lei. A sociedade precisa compreender o que está se passando, que é uma clara intervenção pública e política no esporte brasileiro.

Wallace cometeu um grande erro. Se desculpou e foi punido. Ele e toda a sua família sofreram pelo ato infeliz. E por causa de seu ato ele será perseguido eternamente? O Sada Cruzeiro informa que tomará todas as medidas jurídicas cabíveis para proteção dos direitos do atleta.”