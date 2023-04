Cruzeiro vence o Grêmio pelo Brasileirão; Ronaldo vê camisa 9 resolver

Em jogo movimentado mas de placar tímido no Independência lotado, o Cruzeiro venceu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (22). Bruno Rodrigues marcou o único gol da partida em Belo Horizonte, na etapa final.

O jogador veste a camisa 9 da Raposa, mesmo número que eternizou Ronaldo, ex-atacante e atual dono da SAF do time mineiro. O Fenômeno esteve no Independência e quebrou um jejum incômodo: o time ainda não tinha vencido nenhum jogo com a presença do manda-chuva nos estádios em 2023.

A vitória também foi a primeira do Cruzeiro na Série A desde 2019, ano em que foi rebaixado para a segunda divisão — e por lá ficou nas três temporadas seguintes.

Essa foi ainda a primeira vitória do técnico Pepa em um jogo oficial no comando do Cruzeiro. O treinador português havia perdido no pontapé do certame nacional, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians. Antes, o português até tinha triunfado, mas no amistoso contra o Bragantino (3 a 2 de virada), e no jogo-treino com o Juventude (3 a 1).

Já o Grêmio, que teve Luis Suárez como camisa 9, parou nos mesmos três pontos conquistados no último fim de semana, em Porto Alegre, quando venceu o Santos por 1 a 0.

Cruzeiro manda no primeiro tempo

O Grêmio teve oportunidades no primeiro tempo, a melhor delas com o uruguaio Suárez, que obrigou Rafael Cabral a fazer boa defesa no início. Mas, quem mandou mesmo na etapa inicial, foi o Cruzeiro.

Não fosse o goleiro Gabriel Grando, titular de última hora, a “casa gremista teria caído”. Ele fez pelo menos duas defesa importantes, impedindo o que seria o gol cruzeirense.

Na etapa inicial, a Raposa teve 57% de posse de bola, chutou nove vezes a gol (três chutes certos), contra quatro arremates gremistas.

Gol de 9

Na volta do intervalo, o time celeste seguiu pressionando o Grêmio, que até saiu mais para o ataque, mas não conseguiu ultrapassar o gol de Rafael Cabral.

Bruno Rodrigues, aos 18 minutos, bateu de primeira após cobrança de escanteio e fez a alegria dos mais de 20 mil cruzeirenses presentes ao Independência.

Depois do gol, o Cruzeiro seguiu atacando. Como abriu espaços para o Grêmio, precisou de muito empenho de seus jogadores para impedir às subidas ofensivas do adversário. Suárez, astro internacional do Tricolor Gaúcho, foi apenas um coadjuvante em campo.

🕘 54’ | 2T | FIM DE JOGO! 3 PONTOS PRO CABULOSO!

⚽ Gol de Bruno Rodrigues

Expulso no fim

Quando o Cruzeiro resistia à uma tentativa de pressão final do Grêmio, Lucas Oliveira recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso por acertar um chute na cabeça de Luis Suárez. O zagueiro se torna um desfalque para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino.

Agora o Cruzeiro “vira a chave” para pensar na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (25), a equipe celeste enfrenta o Náutico, na partida de volta da terceira fase do mata-mata. O duelo também será no Independência, e como a Raposa perdeu por 1 a 0 na ida, tem que ganhar por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final.

Já o Grêmio recebe o ABC-RN em Porto Alegre também pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, os gremistas venceram por 2 a 0, fora de casa, e jogam com vantagem para ir às oitavas de final.