Cruzeiro vence o Santos e assume provisoriamente a liderança do Brasileirão

Em casa, o Cruzeiro abriu a quarta rodada do Campeonato Brasileiro vencendo o Santos por 2 a 1. Os dois gols da Raposa foram marcados pelo atacante Wesley, enquanto o do Peixe foi anotado por Ângelo.

O jogo

Jogando no Independência, o Cruzeiro começou melhor. Rafael Bilu teve a primeira chance do jogo logo aos três minutos, quando cabeceou pra fora. Mas cinco minutos depois, o atacante teve que deixar o campo após sentir uma lesão na panturrilha.

A mudança não alterou o ímpeto da Raposa. Aos 20 minutos, Ramiro cruzou pela direita, a bola atravessou a área do Peixe e encontrou Wesley, que abriu o placar de canhota, quase sem ângulo.

Depois do gol, o Cruzeiro continuou pressionando e esteve mais próximo de ampliar o placar que o Santos de empatar.

A dinâmica do jogo mudou depois do intervalo. O Santos passou a pressionar mais e igualou o marcador aos 12 minutos, com um gol do atacante Ângelo. Mas o Peixe logo tomou outro balde de água fria. Aos 16, Marlon cruzou rasteiro e Wesley aproveitou a sobra para marcar o segundo da Raposa.

O Peixe voltou a pressionar, mas foi vítima da famosa “lei do ex” já que foi parado pelo goleiro Rafael Cabral, revelado pelo Santos.

Classificação

Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com os mesmos nove pontos do Botafogo, mas com um gol a mais de saldo e um jogo disputado a mais. O Santos ocupa a 11ª posição, com quatro pontos em quatro rodadas.