Cruzeiro vence Red Bull Bragantino por 3 a 0 fora de casa

O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, na noite deste sábado (29), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e chegou aos seis pontos no Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues. Autor do segundo gol celeste, Gilberto quebrou um jejum de oito jogos sem balançar as redes. O centroavante não marcava há mais de dois meses, quando anotou um hat-trick contra o Villa Nova, em 18 de fevereiro.

O duelo ocorreu pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Pepa somou a segunda vitória no Brasileirão e, momentaneamente, está em quarto lugar na tabela de classificação.

Por outro lado, o RB Bragantino perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e, com quatro pontos, está na 10ª posição.

Próximos compromissos

Em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão, o Cruzeiro receberá o Santos no próximo sábado (6), às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte.

Já o Bragantino muda a chave para a Copa Sul-Americana. O Massa Bruta enfrentará o Estudiantes na terça (2), às 21h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.