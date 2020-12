Comandado pelo técnico Paulo Brito, o Centro de Treinamentos Pantaneiros/Moreninhas (Foto acima) obteve seis medalhas, sendo três de Ouro e três de prata, para chegar a conquista do seu inédito título de campeão estadual. Em mais de 10 anos, foi seu primeiro título do Estadual de Boxe. A competição teve disputas acirradas, e a equipe segunda colocada, a Vila Popular ficou com duas medalhas de Ouro, e 3 de prata. A equipe de Rondonópolis (MT), que participou como convidada especial, ficou com a terceira posição na disputa por equipe, ao garantir dois ouros.

A competição, realizada neste final de semana (28 e 29), marcou a reabertura do Ginásio Guanandizão para os esportes de lutas, seguindo todos a protocolos de biossegurança. Todos os atletas, árbitros, técnicos e organizadores foram submetidos a exames que detectam a doença causada pelo novo coronavírus.

Boxeadores de nove cidade participaram do campeonato, e conforme a FDBMS (Federação de Boxe do Estado de MS), contou combates equilibrados e o surgimento de novos destaques no cenário do boxe sul-mato-grossense. Entre eles, Paulo Lima, que foi campeão na categoria médio (75kg), classe elite, e Beatriz Cândido (Dragão Branco), campeã na categoria 69kg elite feminino. Ela foi eleita a melhor atleta na classe feminina.

As categorias de base também tiveram seus destaques e combates acirrados. O atleta Wallifer Aquiles, 13 anos, da equipe de Rondonópolis/MT, que participou como convidada especial, levou o troféu de melhor atleta. Ele foi campeão na infantil até 50 kg. ‘’é motivo de muita satisfação quando observamos novos ótimos atletas; significa que houve evolução, apesar das circunstâncias adversas, devido a pandemia do Coronavírus’’, comentou o dirigente.

Já Valdeir Célio, manteve sua hegemonia na categoria meio-médio (69kg) ao derrotar três adversários antes do limite do tempo. Ele ainda foi eleito o melhor atleta na classe elite masculina.

75kg Elite

OURO – Paulo Lima (CTP/Moreninhas)

Prata – Gustavo Henrique (Dragão Branco)

Bronze – Deco Job (Ladario-Pantanal Figth) e Oriel Kevin (Aton Fight/Boxe Cubano)

69kg Elite

Ouro: Valdeir Célio –Vila Popular/Ceintre

Prata: Felipe Freitas (Ass. Aguilera)

Bronze: Luís Roberto da Silva (Ponta Porã) e Gerson Santos (Pantanal Figth/Ladário)

63 kg ELITE

Ouro: Kevin Xavier (Vila Popular)

Prata: Douglas Denis (Ass. Vila Popular)

Bronze: Victor Afonso (Top Team Figthers)

69 KG elite feminino

Ouro: Beatriz Candida (Dragão Branco)

Prata: Monica Damásio (Aton Figth/Boxe Cubano)

81kg Juvenil

Ouro: Daniel do Nascimento (Asss. Aguilera/Anastácio)

Prata: Dhiogo Gothardo (Vila Poopular/Ceintre)

57 KG Juvenil

Ouro: Marcos Vinícius de Almeida (Pantanal Figth/Ladário)

Prata: Guilherme José Torres (CT Pantaneiro/Moreninhas)

70 kg Cadete

Ouro: David Coene (CT Pantaneiro/Moreninhas)

Prata: Rauan Rangel (Rondonópolis)

Bronze: Leonardo Geovane (Ponta Porã)

70kg Feminino Cadete

Ouro: Rayane Virgilia da Silva 9Rondonópolis)

Prata: Kemilly Soares (CT Pantaneiro/Moreninhas)

63 kg Cadete

Ouro: Muriel Pereir Nunes (CT Pantaneiro;Moreninhas)

Prata: Walisson Gustavo Rezende)

60kg Cadete

Ouro: Paulo Victor Dornelles (Pugillus/Corumbá)

Prata: Natan dos Santos (Studio Reis)

54 kg Infantil Feminino

Ouro: Kivinin da Rosa (Top Team Figthers)

Prata: Beatriz Mariano (Vila Popular)

50 kg Infantil

Ouro: Walifer Aquiles (Rondonópolis)

Prata: Daniel Brito (CT Pantaneiro)

MELHOR TÉCNICO

Nilson Carlos Ferreira (Vila Popular)

Paulo Brito (CT Pantaneiro)