CTR-Clube de Tiro Raiz, promove o maior encontro de mulheres atiradoras do Sul Mato-grossense, UTI – Unidade de Tiro Intensivo. As idealizadoras do curso, as instrutoras de tiro Regiane Dota e Solange Lopes garantem que será um dia só das mulheres, com diversão, adrenalina e muito aprendizado.

UTI – Unidade de Tiro Intensivo, constará com; Cross tiro com premiação, aulas de defesa pessoal, palestra sobre armas (Direitos, Garantias e Liberdade), regras de segurança e conduta dentro do estande de tiro.

No dia do evento para enriquecer o dia das “meninas”, haverá no local, Food Truck, Test Drive carros, expositores do mundo Bélico, Massagistas, Cabeleireiras, Carreata de abertura, Música ao vivo e Espaço Kids.

“Dourados, não tem muito o que oferecer de entretenimento e queremos nesse dia, fazer um dia com oportunidades onde as participantes possam interagir, fazer amizades, negócios profissionais e claro inserir as mulheres no mundo do tiro”. Disse Solange Lopes

Para participar do evento não precisa ter experiência com armas, pois tudo será sob os cuidados e comandos das instrutoras de armamento e Tiro.

PREMIAÇÃO PARA O CROSS TIRO:

1° Pistola G3 Toro

2° Filiação Ao CTR

3° Posse

4° CR

5° Curso

DATA: 18/09/22

HORÁRIO: 9 HORAS

LOCAL: CTR-CLUBE DE TIRO RAIZ

Dourados-MS

INSCRIÇÕES WHATSAPP:

67 99994-0910 Solange Lopes

67 99960-4130 Regiane Dota

VAGAS LIMITADAS.