Cuca deixa o Corinthians após classificação na Copa do Brasil

Cuca não é mais o técnico do Corinthians. Anunciado pelo Alvinegro há apenas seis dias, o treinador chegou a um acordo amigável com o clube pelo fim do contrato que seria válido até o fim do ano.

Ele anunciou a saída em breve coletiva após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. E disse que pesou o pedido da família, que vinha sofrendo, segundo ele, ameaças nas redes sociais.

Desde o anúncio da contratação, Cuca vinha sofrendo pressão de torcedores, especialmente torcedoras, e a repercussão negativa de novas informações envolvendo a condenação dele por envolvimento no abuso sexual de uma adolescente de 13 anos, em 1987.

O advogado da vítima chegou a desmentir a declaração de Cuca de que jamais teria sido reconhecido como agressor. A afirmação foi feita pelo treinador na apresentação dele no Corinthians.