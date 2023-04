Cuca é anunciado como novo técnico do Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (20) que Cuca é o novo técnico do time. O anúncio veio minutos depois da confirmação de que Fernando Lázaro deixaria o cargo de treinador da equipe profissional e retornaria à comissão permanente do clube.

A comissão pessoal de Cuca será formada por Cuquinha, irmão do treinador e auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho.

O contrato do treinador será válido até o fim da atual temporada. Esta é a primeira vez que Cuca, de 59 anos, comanda o Corinthians.

“Com um currículo de quase 25 anos como técnico, Cuca acumula títulos de CONMEBOL Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e diversos estaduais pelo país”, apontou o Corinthians em nota oficial. “O Corinthians deseja sucesso na jornada dos novos profissionais da equipe.”

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

Cuca assume o Corinthians depois de passar por diversos grandes clubes do país. Mais recentemente, ele ficou marcado pelo trabalho no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a Copa Libertadores da América, em 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021. Em sua última passagem, deixou o Galo em novembro de 2022.

Pelo arquirrival Palmeiras, Cuca foi campeão brasileiro em 2016. Ainda no começo da carreira, em 1989, ele ganhou seu primeiro título de expressão, a Copa do Brasil, pelo Grêmio.

Lázaro segue no clube

Apesar de deixar o comando técnico do Corinthians, Fernando Lázaro seguirá como funcionário do clube.

“Nesta quinta-feira (20), o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despendem e não fazem mais parte da comissão técnica”, escreveu o clube em nota.