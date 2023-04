Cuca é cercado por todo o elenco do Corinthians após classificação na Copa do Brasil

O Corinthians sofreu, mas conseguiu se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Remo, nas penalidades, nesta quarta-feira. Chamou atenção que, logo após a equipe confirmar o avanço na competição, o elenco do Corinthians se direcionou a Cuca para um abraço caloroso na beira do campo do estádio.

O motivo da homenagem se deu pela pressão sofrida por Cuca durante a semana nas redes sociais. O treinador, vale lembrar, foi condenado por estupro a uma garota de 13 anos em 1987, na Suíça, o que gerou revolta de parcela da torcida no momento do anúncio.

O gesto do grupo, inclusive, foi comentado por Cássio, um dos responsáveis por puxar os jogadores, após a partida. De acordo com o goleiro e capitão do Corinthians, a dedicação de Cuca foi o motivo da movimentação do elenco em homenageá-lo após a classificação.

“Ele se dedicou, não vou entrar em detalhes. Um cara que apesar de tudo tem lutado para ajudar, passou por um momento difícil como nós passamos. Tentou nos ajudar e nós estamos juntos, aqui tem muito trabalho. Temos muito a melhorar com ele, mas estamos felizes com uma vitória que dá muita confiança para o decorrer das competições”, disse Cássio, ao SporTV.

Agora, Cuca se prepara para outra prova de fogo sob comando do Corinthians. Neste sábado, o Timão enfrenta o Palmeiras, às 18h30, no Allianz Parque.