Cuiabá tenta colocar um fim na série negativa contra o ameaçado América-MG

Na tentativa de colocar um ponto final na série negativa de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá enfrenta o ameaçado América-MG nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela 24ª rodada.

O Cuiabá vem de uma sequência de quatro derrotas consecutivas, a última diante do Grêmio por 2 a 0, enquanto o América-MG vem em uma crescente na competição desde a chegada do técnico Fabián Bustos. São dois triunfos seguidos, o último diante do Santos por 2 a 0.

Apesar de momentos opostos, o Cuiabá aparece na zona de classificação para a Sul-Americana, com 28 pontos. Já o América é o penúltimo colocado, com 16. O Bahia, com 22, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Respaldado pela diretoria, o técnico António Oliveira poderá colocar em campo força máxima. Clayson, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, está à disposição, assim como o zagueiro Marlon e o volante Raniele, que cumpriram suspensão na última rodada. Deles, os dois últimos devem iniciar entre os titulares. Como Clayson está voltando de lesão, a expectativa é que ele atue por alguns minutos no segundo tempo.

“Estamos aproveitando este momento da mesma forma como aproveitamos quando ganhamos seis vezes. As coisas não mudam, os jogadores sabem muito bem o que devem fazer. Não está tudo bem, perdemos quatro vezes. Não há culpados, todos somos responsáveis, incluindo eu. Só temos uma maneira de ultrapassar este período. Não há equipes que ganham nem que perdem para sempre”, disse o treinador.

Do lado do América, a expectativa é que Fabián Bustos coloque em campo a mesma formação que derrotou o Santos, já que time que está ganhando, não se mexe. No entanto, o treinador aproveitou a Data Fifa para fazer alguns testes. Com isso, não seria novidade se Cazares iniciar entre os titulares.

O treinador também pode alterar o sistema ofensivo, apesar de ter grande chance de Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda, que marcou contra o Santos, iniciarem o embate. Outra novidade pode ser o goleiro Aguerre, que teve seu nome publicado no BID.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X AMÉRICA-MG

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Raniele e Denilson; Cappelini, Deyverson e Wellington Silva (Clayson). Técnico: António Oliveira.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno, Juninho e Emmanuel Martínez (Cazares); Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).



