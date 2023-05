O Cuiabá venceu o América Mineiro de virada, neste domingo (7), no Estádio Independência, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do Dourado foram marcados por Marlon (contra) e Ronald; e quem balançou a rede para o Coelho foi o experiente atacante Aloísio “Boi Bandido”.

Com o resultado, o time mato-grossense subiu para a 11ª posição, com quatro pontos em quatro jogos. Já o América-MG ocupa a lanterna, com quatro derrotas.