Eduil Pereira Santos (49) foi encontrado morto nesta sexta-feira (5) em casa na Rua Simplício Mascarenhas, em Campo Grande/MS. De acordo com o sobrinho da vítima o tio residia sozinho. Eduil era cuidador de carro na frente do Fórum, na região central da Capital. Na quinta-feira (4) ele havia trabalhado normalmente. Ele sofria um problema de hérnia e reclamava de dores para familiares. E hoje foi encontrado caído dentro de casa, já sem vida. Estiveram no local a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e GOI e a Perícia. A suspeita é que tem sido uma morte natural. O caso segue em investigação.