Carolina Yunis é a tomou posse como a nova prefeita de Pedro Juan Caballero, no Paraguai após o cunhado, José Carlos Acevedo, morrer no último sábado (20), vítima de atentado a tiros, na terça-feira (17). Yunis é esposa de Ronald Acevedo, governador do Departamento de Amambay. Carolina tomou posse porque era presidente da Câmara Municipal de Pedro Juan.