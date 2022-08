Preso o jovem de 21 anos acusado do assassinato da pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, na última quinta-feira (28), em um condomínio de luxo na Chácara Cachoeira. Ele é cunhado da funcionária de Andreia, que está presa preventivamente com a filha. Policiais do SIG o prenderam em Dourados. Ele está foragido desde o dia do crime.