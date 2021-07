A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), está com inscrições abertas para as 20 vagas do curso Introdução ao Mundo do Vinho. Com experiência de mais de 13 anos na área, as atividades serão coordenadas por Douglas Moraes.

O curso contará com a participação de pessoas renomadas no assunto como o Sommelier com mais de 7 anos de experiência no mundo do vinho, Konrad Gavilan, que já trabalhou em diversas casas e importadoras de Campo Grande; Thiago Alves, atualmente sommelier na Grand Cru importadora; Erycharles de Carvalho, Sommelier internacional (ABS-2004), que já realizou diversos trabalhos em Mato Grosso de Sul e outros Estados como São Paulo, atualmente Sommelier da rede Comper e para finalizar, Jonas Nascimento, Sommelier executivo da 067 vinhos, que fará a degustação no dia do encerramento do curso, juntamente com o Chef Bruno Abreu, fundador da Flores Comestíveis.

Para a realização do curso, a Funsat conta com os seguintes parceiros: 067vinhos, Grand Cru, Vinho & Ponto, Comper adega, Flores comestíveis e Sectur.

Serviço

Curso: Introdução ao Mundo do Vinho

Data: 19/07 ao dia 23/07

Horário: Das 13h às 16h

Local: Esplanada Ferroviária – Avenida Calógeras, 3143.

Degustação e aperitivos (23/07): Será na 067vinhos, Rua Cardoso de Almeida, 316, Jardim São Lourenço, Campo Grande – MS.

Inscrições através do Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnsEM6-LUjwOaHl_wY9WAV23EHT_k0KAit1UG5nwv1pqncrA/viewform