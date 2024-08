Curso de saúde mental e prevenção ao suicídio oferece vagas para gestores e servidores da segurança pública

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e órgãos vinculados estão com inscrições abertas até o dia 16 de agosto de 2024 para o curso “Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio – Turma I 2024”. O curso é destinado a gestores, servidores dos setores biopsicossocial das instituições de segurança pública e servidores em geral. Será realizado de forma presencial.

Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, os participantes aprenderão a identificar, acolher e encaminhar demandas que permitam intervenções em tempo hábil, visando a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de transtornos mentais, estresse e suicídio entre os agentes de segurança pública.

O curso busca instrumentalizar os servidores com conhecimentos teóricos e práticos sobre a importância da qualidade de vida como estratégia para minimizar os sinais e sintomas do estresse na vida pessoal e no trabalho. Além disso, pretende quebrar paradigmas e mitos relacionados aos transtornos mentais, estresse e suicídio, melhorar a qualidade do atendimento dos agentes de segurança pública diante do sofrimento mental, bem como a identificar a existência de ideação suicida entre os agentes para preveni-la.

Dividido em três módulos o curso conta com disciplinas que ensinam a lidar com pessoas difíceis no trabalho, fatores desencadeadores do estresse no trabalho, prevenção ao suicídio, apresentação de casos clínicos e formas de encaminhar cada um deles.

O curso terá duração de 24 horas/aulas e será ministrado na Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Os interessados podem se matricular no Portal de Cursos da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. Para isso, é necessário estar logado na plataforma e clicar no link de inscrição: https://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/3027 .