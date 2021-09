A Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), da Escola de Governo (Egov) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, oferece o curso “Segurança do Espaço Escolar” para os agentes patrimoniais que atuam nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande.

O curso de “Segurança do Espaço Escolar” será ministrado para um total de 360 agentes – respeitando as regras de biossegurança -, teve início ontem (13) e segue até sexta-feira (17), sempre às 18h no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor), na Semed.

Os agentes patrimoniais terão acesso a conteúdo específico para sua área de atuação, e assim garantir conhecimento das competências necessárias para o desempenho de suas atividades com a finalidade de garantir segurança física da comunidade escolar e integridade do patrimônio público. A primeira aula tratou dos primeiros socorros que devem ser prestados em caso de acidente no ambiente escolar.

Após participar do curso, o profissional estará habilitado para atuar na comunidade escolar, dar segurança às escolas e proteção do patrimônio público. Serão oferecidos os de primeiros socorros, atribuições do cargo e escola segura.

“É de extrema importância a realização do curso, para que nossos agentes, que desenvolvem esta função essencial, estejam preparados para agir nas situações que competem a eles. Agradeço a parceria da Sesdes e da Defesa Civil nesta ação”, afirmou a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes.