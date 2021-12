O Google, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo 26 capacitações on-line e gratuitas com duração que varia de uma até 40 horas. As oportunidades são para o aprimoramento de habilidades e o crescimento profissional de jovens e adolescentes aprendizes. As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever através do Ateliê Digital do Google.

As lições estão divididas em três áreas: Dados e Tecnologia, Desenvolvimento de Carreira e Marketing Digital. Para acompanhar as aulas, basta ter dispositivos com acesso à internet, como celular, tablet ou computador. A iniciativa faz parte do projeto “Cresça com o Google”, que oferece mentorias sem custo para empreendedores há quatro anos.

A parceria, que começou em fevereiro de 2020, já qualificou mais de 100 mil jovens de todo o país e pretende alcançar mais 10 mil até o fim do ano. Dentre as opções de cursos gratuitos disponíveis na plataforma do Google Ateliê Digital estão: Como Falar em Público; Networking Eficiente; Fundamentos do Marketing Digital; Gerenciamento de Projetos com Ferramentas Digitais; Desenvolva seus Negócios em outros Países; Promova sua Empresa com Publicidade Online.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil