Custo médio do suíno na região Sul registra queda de 9,9% em maio, 16,5% no decorrer do ano

O custo médio de maio a partir dos custos aferidos nos três Estados da Região retrocedeu para R$5,81, significando o maior índice mensal de queda no decorrer do ano, atingindo 9,9%, enquanto apresentou retrocesso de 16,5% sobre o mês de abertura do ano.

A comparação com o mesmo período de 2022 perdeu a relevância diante da alteração dos parâmetros para o levantamento do custo no decorrer de 2023 sem que os anos anteriores tenham sido corrigidos.

De toda forma, mesmo atingindo quedas consecutivas, o custo médio de criação na região Sul segue acima do recebido na comercialização do cevado e, com isso, os suinocultores sulistas seguem absorvendo prejuízos.