Custo Operacional da soja em maio recua 0,92% em Mato Grosso – Imea

Por outro lado, apesar da constante queda nas despesas, o preço médio negociado para a safra futura tem “derretido” nos últimos meses em Mato Grosso.

Analisando o comportamento do valor comercializado da soja no mês e o ponto de equilíbrio para a safra, pode-se notar que os preços vistos em maio já não cobrem o Custo Efetivo Total (COT). Além disso, o indicador está a R$ 7,37/sc do COE, o que é uma preocupação neste momento, visto que o ritmo das compras de insumos está atrasado e a semeadura está a menos de três meses para o início.

Por fim, esse cenário poderá influenciar diretamente no investimento do pacote tecnológico para a safra 23/24, como redução na adubação.

As informações constam no Boletim Semanal do Imea – Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola.