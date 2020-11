A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande foi acionada para realizar a captura de um animal silvestre da espécie Dasyprocta punctata, conhecido como cutia. Uma moradora do bairro Tijuca telefonou hoje (19) às 14h30, informando de que o animal estava em seu quintal e muito agitado sem conseguir sair. A PMA foi até o local e efetuou a captura da cutia com a utilização de um puçá e a colocou em uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, ele foi solto em seu habitat natural em uma mata próxima ao local, no perímetro urbano.