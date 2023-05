Czarnikow anuncia lucro recorde e expansão global

A Czarnikow (CZ), empresa global de gerenciamento da cadeia de suprimentos no setor de alimentos e bebidas, acaba de anunciar lucros recordes em 2022 e uma expansão global para novos setores de atuação. A CZ registrou um faturamento recorde de US$ 4,3 bilhões em 2022, 37% a mais que em 2021, e seu maior lucro antes de impostos, de US$ 26,9 milhões, em cinco anos de crescimento consecutivo. No mundo todo, a CZ deve empregar 500 colaboradores até 2026, o dobro do número atual. No Brasil, o número de funcionários deve triplicar.

Trabalhando com cerca de 500 fabricantes de alimentos e bebidas globalmente, mais de 300 usinas produtoras de açúcar e biomassa, processadores de frutas e produtores de laticínios, além de cerca de 200 agricultores, a CZ movimentou 7,9 milhões de toneladas de produtos em todo o mundo no ano passado. Novos produtos foram incluídos no portfolio, entre eles o trigo, soja, milho e óleo de soja. Em 2022, a companhia também realizou a primeira entrega de embalagens PET para uma grande empresa global de bebidas.

Outro elemento importante dos resultados de 2022 foi a expansão para o setor de energia. A companhia consolidou seu know-how para prover e comercializar fontes alternativas de energia. Agora, a CZ conta com um time totalmente dedicado a esse aspecto do negócio.

O Czapp, plataforma de conteúdo criada pela CZ, com análises de mercado e reportagens exclusivas sobre agronegócio, energia e logística, entre outros setores, também vem experimento um crescimento exponencial, com uma ampliação da audiência globalmente. Com textos em inglês, português e mandarim, o Czapp é acessado em dezenas de países por um público altamente qualificado.

Nesse e em outros segmentos, o Brasil exerce um papel de destaque. Especialmente no que diz respeito ao setor de energia, a expectativa é que a demanda por fontes alternativas continue a se expandir devido ao aumento do custo do gás natural e um investimento cada vez maior das empresas em sustentabilidade.

“Temos uma sinergia natural com o setor de energias alternativas e estamos explorando cada vez mais as oportunidades que tornam os negócios de nossos clientes mais eficientes e reforçam a estratégia ESG”, diz Tiago Medeiro, director-presidente da empresa no Brasil. “As operações da CZ relativas à comercialização de fontes verdes de energia devem crescer de forma considerável nos próximos anos”.

A CZ também lançou uma nova iniciativa direcionada às mudanças climáticas no âmbito do programa VIVE, de sustentabilidade. A inovação, desenvolvida durante 12 meses em conjunto com a Quantis, consultoria internacional especializada em sustentabilidade, tem como objetivo a redução da emissão de gases do efeito estufa por toda a cadeia de suprimentos do açúcar de acordo com a definição de uma série de metas. Programas-piloto foram lançados com sucesso na Tailândia e no Brasil.

Tradicionalmente conhecida pela comercialização de açúcar, a CZ agora trabalha em quatro linhas operacionais principais: serviços de consultoria, produtos agrícolas, energia e ingredientes e embalagens para alimentos.

No ano passado, a empresa embarcou a primeira carga de grãos, realizando o transporte desses alimentos da Austrália para o Oriente Médio, dos Estados Unidos para a Tailândia e do Brasil para a República Dominicana. Neste ano, já estão previstos novos embarques desses produtos, além de mandioca, óleo de soja e sorgo. No Brasil, a exportação de grãos deve ser um dos focos da operação da CZ em 2023.

A receita proveniente de negócios relacionados à movimentação de ingredientes e embalagens de alimentos aumentou 18%, em uma prova do excelente relacionamento com os clientes. Em 2022, a CZ adicionou três categorias de produtos ao seu portfólio e, em 2023, já começou a trabalhar no fornecimento de alternativas ao amido.

“Criamos soluções para clientes de todos os portes e diferentes demandas em toda a cadeia de suprimentos, com atenção especial à máxima eficiência operacional e sustentabilidade”, diz Medeiros. “Nosso foco está no desenvolvimento estratégico de novas áreas de negócios e parcerias como nossos clientes, com um forte olhar em soluções de alto impacto e mitigação de riscos”.