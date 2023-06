Dallagnol: “Há quem ache que é autoritário punir quem rouba do povo”

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) disse nas redes sociais ser uma“pena” que as 10 medidas contra a corrupção não tenham sido aprovadas.

“Não por ‘autoritarismo’, mas porque impediriam que corruptos se aproveitassem das falhas no sistema”, escreveu no Twitter.

“Há quem pareça achar que é autoritário punir quem rouba do povo para gastar em farras de guardanapos ou triplex ou bolsas de luxo para as filhas”, acrescentou.

A defesa do ex-procurador da Lava Jato, como mostramos, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral anulando o registro de sua candidatura.

O objetivo é assegurar sua permanência no cargo até que haja uma decisão definitiva.

Partido Novo faz ato a favor de Dallagnol em Campo Grande

O partido Novo-MS realizou um protesto na praça do Rádio Clube neste domingo, 4. O ato reuniu cerca de 70 manifestantes. Uma das pautas da manifestação é a defesa do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Além da revolta com a cassação de Dallagnol, o protesto também abordou outras questões, como a indicação de Cristiano Zanin para o STF e a abertura da CPI para investigar um suposto abuso de autoridade no TSE e no STF.

Carlos Alberto, Vice-presidente eleito do Diretório Estadual do NOVO, qualificou o evento como “um recomeço das atividades de rua”.

Conversando com membros do partido e indagados quanto a posição partidaria no espectro político, o posicionamento é unânime: são oposição ao governo Lula.