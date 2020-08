A Ministra Damares pede apuração de dados vazados de criança (10) que engravidou após ser estuprada pelo Tio no ES. Um oficio foi enviada pela ministra ao Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitando a apuração dos fatos. Damares solicitou também que o caso seja encaminhado a PF, pois o ato feriu o ECA e o Código Penal Brasileiro. Além da articulação da Polícia Judiciaria do Espírito Santo no indiciamento dos responsáveis.