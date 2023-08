Dan Stulbach conhece as belezas do Bioparque Pantanal; outros 10 artistas já visitaram o local

Ator e apresentador, Dan Stulbach, marcou presença no maior aquário de água doce do mundo, na noite desta sexta-feira (11).

Ao lado da primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel e da diretora do Bioparque, Maria Fernanda Balistieri, o artista esteve no Bioparque Pantanal para apresentar ao vivo, em rede nacional, o programa ‘Fim de expediente’, da rede CBN.

A 5ª edição do “CBN Em Ação” foi realizada no auditório do Bioparque, sob comando dos apresentadores Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina.

Ator e apresentador, Dan Stulbach, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Crédito: Divulgação/Bioparque Pantanal

Stulbach ficou maravilhado com as belezas naturais do aquário e afirmou que foi um dos mais bonitos que já conheceu.

“Achei sensacional, lugar lindo, o prédio é lindo, tudo muito bem cuidado. Eu adoro aquários e esse é um dos mais bonitos que já conheci”, disse.

Dan Filip Stulbach é ator, apresentador, radialista e diretor teatral brasileiro. Participou de diversas novelas, em sucessos como “Pantanal”, “Mulheres Apaixonadas”, “A Força do Querer”, “Fina Estampa”, “Filhas de Eva”.

Ator e apresentador, Dan Stulbach, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Crédito: Divulgação/Bioparque Pantanal

Também atuou vários filmes, como “Carcereiros: O Filme”, “Vou Nadar Até Você”, “O Vendedor de Sonhos”, “Onde Está a Felicidade?”, “Dias e Noites”, “Tempos de Paz”, “Som & Fúria – O Filme”, entre outros.

Atualmente, apresenta o programa “Fim de Expediente”, todas as sextas-feiras, na Rádio CBN.

Além de Dan Stulbach, outros artistas também já conheceram as belezas do Bioparque Pantanal. Veja quais:

Luan Santana (cantor)

Zico, Juma e Léo Lins, da esquerda para a direita, no Bioparque Pantanal. Crédito: Divulgação/Bioparque Pantanal

Almir Sater (cantor)

Zico (jogador de futebol)

Matheus (da dupla Mathues e Kauan)

Richard Rasmussen (biólogo e aventureiro)

Léo Lins (humorista)

Paulinho Serra (ator e humorista)

Oscar Schimidt (jogador de basquetebol)

Cristiane Oliveira (Juma, da novela Pantanal)

Pedrinho Pimenta (da banda Atitude 67)

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO