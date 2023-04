Daniele Hypolito é internada para tratar infecção no Rio de Janeiro

A ex-ginasta Daniele Hypolito voltou a ser internada para o tratamento de uma infecção no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado no Instagram na segunda-feira (24), Daniele afirmou que foi diagnosticada com sinusite bacteriana.

“Com a primeira internação que eu tive pielonefrite em que eu tomei um monte de antibiótico, quando tem alguma outra bactéria no organismo, ela acaba, vamos dizer assim, se ativando, porque ela tenta de certa forma se salvar. Como a sinusite, às vezes, é numa parte muito interna do nosso organismo e é mais difícil a penetração do antibiótico, eu acabei passando mal algumas vezes e agora foi descoberto que é uma sinusite bacteriana”, conta.

Ela afirma que o tratamento com antibiótico é intravenoso, com duração de 7 a 15 dias.

“Então eu ainda não tenho ideia de quantos dias eu vou ter que ficar aqui, mas o mínimo de 7 dias eu já sei que vou ter que ficar. Assim que terminar os 7 dias de antibiótico, eles repetem o exame da sinusite, para ver se eu já posso fazer o mesmo tratamento que eu estou fazendo no hospital em casa ou se o ideal é ainda continuar no hospital”, prossegue.

(Publicado por Lucas Rocha, com informações de Vinícius Bernardes)