Danilo é decisivo de novo e pode ser herói do Nottingham Forest contra rebaixamento

O volante Danilo voltou a ser decisivo para o Nottingham Forest em partida crucial na briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. O time venceu o lanterna Southampton por 4 a 3, em casa, na tarde desta segunda-feira (8).

Danilo, de 22 anos, deu assistência para o segundo gol do atacante nigeriano Awoniyi, e marcou o quarto e último da partida, quando o placar apontava 3 a 2, e o Southampton pressionava.

O brasileiro ex-Palmeiras apareceu na área, recebeu belo passe de letra de Gibbs-White e fuzilou para as redes. Ele acumula três gols nos últimos três jogos pelo Forest.

Outro brasileiro, o zagueiro Lyanco, do Southampton, também marcou na partida. Felipe, do Forest, chegou a fazer o quinto do time vermelho, mas o VAR flagrou impedimento.

Enquanto isso, Gustavo Scarpa, multicampeão pelo Palmeiras ao lado de Danilo, seguiu não sendo relacionado pelo técnico Steve Cooper. O meia, que não atua há mais de um mês, assistiu ao jogo das arquibancadas e publicou um vídeo comemorando o gol do amigo no Instagram.

Briga intensa contra o rebaixamento

Com a vitória, o Nottingham Forest chegou aos 33 pontos e ocupa a 16ª posição, duas acima do Z3, restando três rodadas para o fim da Premier League. A zona de rebaixamento é aberta pelo Leicester City, que acumula 30 pontos.

A segunda-feira teve três jogos com times diretamente envolvidos na luta contra o rebaixamento. Tranquilo em 10º, o Fulham venceu o Leicester (18º) por 5 a 3, com gols dos brasileiros Willian (duas vezes) e Carlos Vinícius.

Já o Everton (17º) surpreendeu e goleou fora de casa o Brighton (7º), sensação desta temporada, por 5 a 1.

Veja a tabela atualizada do Campeonato Inglês: