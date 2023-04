Danilo marca e Nottingham Forest sai da zona do rebaixamento na Premier League

Após rodadas sem vencer e amargando o Z-3 da Premier League, o Nottingham Forest derrotou, nesta quarta-feira (26), o Brighton por 3 a 1 em casa.

O volante Danilo, ex-Palmeiras, marcou seu primeiro gol com a camisa do “Reds”. Após troca de passes com o centroavante Awoniyi, o brasileiro invadiu e área e marcou para o Nottingham. Ele foi eleito o melhor da partida pelo clube.

A first goal in the Garibaldi and a sublime display to match ✨@Daniillo_5 is your Player of the Match ❤️ pic.twitter.com/ZelCcqI17r — Nottingham Forest (@NFFC) April 26, 2023

Aos 37 do primeiro tempo, o argentino Buonanotte abriu o placar para o Brighton. O empate veio com um gol contra, feito por Pascal Gross.

O gol do brasileiro Danilo, aos 68 minutos, quando a partida estava em 1 a 1, marcou a virada para o time da casa.

Já nos acréscimos, de pênalti, Gibbs-White aumentou o placar e sacramentou a vitória do time comandado por Steve Cooper por 3 a 1.

Com o resultado, o Nottingham assume a 17ª posição da tabela da Premier League com 30 pontos na escapando da zona de rebaixamento da liga inglesa. O Brighton ocupa o 8º lugar com 49 pontos.