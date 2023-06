Datagro Grãos eleva estimativa da safra brasileira de soja 2022/23 para 155,91 mi de t

O quinto levantamento da DATAGRO Grãos para a safra brasileira 2022/23 de soja e milho aumentou as estimativas de produção, reiterando a tendência de novos recordes para ambas as culturas. “Apesar das preocupações iniciais, o clima acabou satisfatório para a maior parte da região de produção. A exceção ficou mesmo por conta da falta de chuvas na metade oeste do Rio Grande do Sul”, avalia Flávio Roberto de França Junior, economista e líder de pesquisa da DATAGRO Grãos.

A projeção para a área de soja foi revisada de 44,22 milhões de hectares para 44,40 mi de ha, 3,2% superior aos 43,02 mi de ha apontados no relatório de intenção de plantio, divulgado em julho de 2022, e 5,3% acima dos 42,16 mi de ha de 2021/22. “Em relação ao mês passado, tivemos aumento na área do Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Rondônia”, diz França Junior.

A estimativa de produção foi revisada para cima, passando de 155,60 milhões de toneladas para o novo recorde histórico de 155,91 mi de t. Esse volume representa um incremento de 19,4% na comparação com a frustrada safra colhida no ano passado, de 130,58 mi de t.

Milho

A nova análise da DATAGRO Grãos mostra que a área colhida da safra brasileira do milho de verão 2022/23 caiu 4,0%, para 4,43 mi de ha. No Centro-Sul do País, ficou em 2,86 mi de ha – 8,4% inferior aos 3,12 mi de ha da safra passada. Já nas regiões Norte e Nordeste, 1,57 mi de ha, ante 1,49 mi de ha em 2021/22 (+5,4%).

Mesmo com clima irregular no Rio Grande do Sul, a produção da 1ª safra de milho foi revisada para cima, passando de 26,68 mi de t para 26,84 mi de t – 19,49 mi de t do Centro-Sul e 7,35 mi de t do Norte/Nordeste –, elevação de 6,1% sobre as 25,30 mi de t da frustrada safra colhida em 2022.

Para a safra de inverno de 2023, a estimativa de área se manteve em 18,69 mi de ha, 1,6% superior aos 18,39 mi de ha do último ano – 15,71 mi de ha do Centro-Sul e 2,98 mi de ha do Norte/Nordeste. Considerando clima regular até o final, o potencial de produção do País para a 2ª safra é de 102,70 mi de t, 7,6% acima da temporada anterior – 95,45 mi de t. Desse total, a região Centro-Sul responderia por 92,90 mi de t e o Norte/Nordeste por 9,80 mi de t.

No total das duas safras, o Brasil tem previsão de área para 2022/23 de 23,12 mi de ha, 0,5% acima dos 23,00 mi de ha de 2021/22. A produção potencial é de 129,54 mi de t, acima das 127,21 mi de t estimadas em abril e 7,3% superior à safra recorde anterior, de 120,75 mi de t.