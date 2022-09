David Mendes Gonçalves (33), é candidato a deputado federal pelo PTB -MS. David é bacharel em Direito e ativista desde 2016, ele integra o grupo Conservador do MS que ajudou durante a pandemia, centenas de famílias, ações de natal solidário, páscoa, campanha do agasalho e outros, líder de diversas manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro e em defesa da população, inclusive manifestações em Brasília.

David defende a liberdade do cidadão sul-mato-grossense, para que não sejam reféns da bandidagem, da doutrinação nas escolas e a preservação dos princípios de Deus, Pátria e Família.

“Por não enxergar que teríamos representantes que defenderia as nossas bandeiras de fato, minha luta é por liberdade, durante a Pandemia fui o primeiro ativista a mobilizar a população contra o lockdown que acabou com milhares de empregos, fui o pioneiro na luta contra o passaporte sanitário, conseguimos vencer essa guerra, e a minha luta é por liberdade”.