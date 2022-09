O fim de semana foi muito produtivo para o empresário rural David Vincensi, candidato a deputado estadual pelo União Brasil com o número 44022, nas cidades de Maracaju e Rio Brilhante, onde participou de “bandeiraços”, visitas ao comércio e reuniões políticas. Na manhã de sábado (24/09), ele esteve em Maracaju, onde realizou “bandeiraço” no centro da cidade e aproveitou para visitar os estabelecimentos comerciais, sendo muito bem recebido pelos empresários.

Ainda em Maracaju, David Vincensi promoveu uma reunião política com mais de 100 apoiadores, quando apresentou suas propostas caso seja eleito deputado estadual. Já no período da tarde o candidato voltou para a cidade de Rio Brilhante, onde promoveu mais um “bandeiraço” no Bairro Nova Rio Brilhante seguido por uma carreata pelas principais ruas da região, contando com mais de 30 veículos, bem como uma reunião com apoiadores, que teve a presença de mais de 280 pessoas.

Segundo o empresário rural, a população das duas cidades lhe recebeu muito bem e demonstrou que pretende votar nele para deputado estadual. “O fato de eu ser morador de Rio Brilhante e empresário rural faz com que os eleitores dessas duas cidades se identifiquem comigo. Por isso, caso seja eleito, vou trabalhar para a industrialização da nossa produção agropecuária para gerar mais empregos e, dessa forma, fortalecer o comércio”, afirmou David Vincensi, reforçando que as pesquisas eleitorais o colocam com um dos eleitos pelo União Brasil.