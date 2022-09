Em continuidade à campanha para deputado estadual pelo União Brasil, o empresário rural David Vincensi participou, neste domingo (10/09), de festas promovidas pelas paróquias da Igreja Católica nos distritos de Vila Formosa e Indápolis, ambos no município de Dourados (MS), e no distrito de Porto Vilma, no município de Deodápolis (MS). As três festas juntas reuniram mais de quatro mil pessoas, que conheceram de perto as propostas do candidato que mora no município de Rio Brilhante (MS) e sempre frequentou as festividades realizadas na região.

Segundo David Vincensi, o primeiro compromisso foi na parte da manhã na festa promovida pela paróquia do distrito de Vila Formosa, onde mais de 1.000 pessoas prestigiaram o evento, depois almoçou na festa feita pela paróquia do distrito de Indápolis, onde mais de 2,5 mil pessoas estavam presentes, e, por fim, foi até a festa da paróquia do distrito de Porto Vilma, onde 300 pessoas participaram das celebrações. “Como produtor rural da região, onde planto milho e soja, além de criar suínos e produzir leite, sempre fiz questão de participar dessas festas tradicionais desses distritos”, relembrou.

Para o candidato a deputado estadual, sempre foi uma satisfação e uma alegria prestigiar esses eventos, mas, agora, a participação também serviu para pedir votos e falar das suas propostas caso seja um dos 24 eleitos para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Lá na Casa de Leis quero lutar para atrair mais indústrias para o Estado e, assim, gerar mais emprego e renda. Uma das minhas bandeiras é a industrialização da nossa produção agropecuária para abrir novas vagas de trabalho aos sul-mato-grossenses”, reforçou.