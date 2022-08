O empresário rural David Vincensi, candidato a deputado estadual pelo União Brasil reuniu, nesta terça-feira (23), na sede do Lions Clube de Rio Brilhante, na Avenida Lourival Barbosa, Bairro Progresso, mais de 200 pessoas para reforçar a campanha eleitoral que começou oficialmente na semana passada. “Agora é a hora de o município de Rio Brilhante ter o 1º representante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desde a sua criação. Sendo eleito, vou conseguir trazer mais recursos para investir na educação e na saúde da região, bem como para outras cidades do Estado”, declarou.

Ainda na reunião política, David Vincensi detalhou o projeto de aumentar os municípios com polos de saúde para desafogar as maiores cidades de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Dourados, Coxim, Corumbá e Três Lagoas. Ele também reforçou que pretende ser o representante do agronegócio sul-mato-grossense na Assembleia Legislativa em 2023, pois é dono de uma das maiores áreas plantadas com milho, soja e cana-de-açúcar de Rio Brilhante e tem como uma das suas bandeiras a industrialização da produção agropecuária do Estado, gerando mais empregos e renda para os sul-mato-grossenses.

“Minhas propostas são voltadas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, pois, nas visitas que fiz pelos municípios do Estado constatei que as pessoas precisam de mais empregos e, para isso, precisamos avançar com a industrialização para agregar valor ao que é produzido no campo e, dessa forma, criar mais oportunidades de trabalho”, finalizou o candidato a deputado estadual pelo União Brasil.