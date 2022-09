Com direito à locução de Cleber Costa, o “Furacão das Arenas de Rodeios”, o empresário rural David Vincensi, candidato a deputado estadual pelo União Brasil com o número 44022, reuniu mais de 600 pessoas na inauguração do seu comitê eleitoral na noite de ontem (02/09) em Rio Brilhante (MS). Além da presença da candidata a governador pelo partido, deputada federal Rose Modesto, o ato político ainda teve as participações de vários candidatos a deputado federal pela sigla, como Sindoley Morais, Dr. Flávio Renato, Marcelo Miglioli, entre outros, e políticos de Paraíso das Águas (MS), Itaporã (MS) e Nova Alvorada do Sul (MS).

Nem a ameaça de chuva espantou os apoiadores, que compareceram em massa ao evento para ouvir as propostas de David Vincensi, que disputa uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. “Quero agradecer a presença da população de Rio Brilhante nesta noite de inauguração do meu comitê eleitoral e dizer que, caso seja eleito, pretendo deixar um legado para o município e região. Agora é a hora de Rio Brilhante ter o seu primeiro deputado estadual e essa decisão está nas mãos do povo desta cidade que escolhi para morar e produzir”, declarou.

O candidato também levou da pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking Brasil, na qual obteve 0.50% das intenções de votos e ficando na 19ª posição. Dono de uma das maiores áreas plantadas com milho e soja de Rio Brilhante (MS), além de criador de suínos e produtor de leite, David Vincensi agradeceu aos eleitores do Estado pela confiança na sua candidatura. “Fiquei muito feliz em verificar que as minhas propostas estão sendo bem aceitas pela população sul-mato-grossense”, discursou.

Ele reforça ainda que pretende ser o representante do agronegócio sul-mato-grossense na Assembleia Legislativa em 2023. “Uma das minhas bandeiras é a industrialização da produção agropecuária do Estado para gerar mais empregos e renda para os sul-mato-grossenses”, acrescentou, lembrando que suas propostas estão voltadas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, pois, nas visitas que fez aos municípios do Estado constatou que as pessoas querem mais empregos.

A candidata a governadora Rose Modesto fez questão de reforçar o apoio à candidatura de David Vincensi. “Que os eleitores aqui de Rio Brilhante ajudem a eleger o primeiro deputado estadual do município e, podem ter certeza, caso eu também seja eleita governador, assumo o compromisso de, junto com o David, trazer mais cursos superiores para a cidade para que os estudantes não precisem se deslocar até Dourados ou a outras cidades para fazer uma faculdade”, afirmou.