Na sessão desta quinta-feira (10) da Câmara Municipal de Campo Grande, foram aprovados três projetos de autoria do vereador Dr. Wilson Sami (MDB). Em primeira votação, foi aprovado o projeto de lei n. 9.811/20, que confere ao município de Campo Grande o título de “Cidade Morena”.

Carinhosamente chamada de Cidade Morena, Campo Grande ganhou esse tratamento pela coloração avermelhada de suas terras. Contudo, não há registro que torne oficial este título. “Como filho de Campo Grande, tenho muito orgulho da cidade que nasci e que acolheu meus pais com tanto carinho. Aqui constituí família, estudei, me formei em medicina e tenho as melhores lembranças de minha vida. Campo Grande já é a Cidade Morena nos corações dos campo-grandenses e, diante dessas considerações, nada mais justo e merecida tal homenagem, no sentido de oficializarmos à nossa amada capital este título”, afirma Dr. Sami.

Em segunda discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei n. 9.631/19, que institui o Programa de Orientação à Entrega Voluntária de Bebês à Adoção, de autoria do vereador Dr. Wilson Sami e Enfermeira Cida Amaral. O projeto visa orientar as gestantes que pretendam entregar os seus bebês à adoção após o parto, respeitando o Cadastro Nacional de Adoção, garantindo toda a assistência a essas mulheres. Também de autoria do vereador Dr. Sami, foi aprovado o projeto de lei n. 9.666/20, que institui o “Programa Fila Zero” em Campo Grande, com o objetivo de prestar atendimento imediato às pessoas diagnosticadas com câncer nas unidades de saúde do município e utilização de serviços públicos municipais oferecidos à população.