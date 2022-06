Pagando um dos impostos mais caros do mundo, em média 34%, os brasileiros, incluindo os sul-mato-grossenses, terão um dia inteiro para refletir sobre a carga tributária do País ao comprarem produtos sem impostos no DLI – Dia Livre de Impostos.

A ação, que é realizada em MS pela FCDL MS – Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, acontece na próxima quinta-feira (2) em três shoppings da Capital, 66 lojas de uma rede de móveis e eletrodomésticos, 4 lojas de uma rede de materiais de construção, uma cervejaria e uma escola de ensino fundamental.

Inês Santiago, presidente da FCDL MS, destacou a necessidade de conscientização sobre a carga tributária brasileira. “Nosso país tem uma tributação alta e muita dura. Então trazemos o DLI para conscientizar a população, pois em maio já batemos recordes de arrecadação de impostos”.

O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, lembrou que o movimento de conscientização está crescendo em MS. “Aqui no Estado, o DLI começou com a participação de três bares e foi crescendo, mais empresas aderindo e neste ano estamos com uma participação recorde”.

Impostos sobre a energia elétrica

A concessionária de energia elétrica, Energisa, irá participar do DLI, levando informações sobre a carga tributária incidente sobre as contas de consumo. O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, explica que hoje, 40% do valor da conta de luz é composto por encargos e tributos. “Em uma fatura de R$ 100, por exemplo, R$ 40 são encargos e tributos, que são repassados pela distribuidora para a União, estado e prefeituras”, destaca.

Ações DLI 2022

No dia 2 de junho, as lojas participantes dos três shoppings e das redes de eletrodomésticos e materiais de construção estarão ofertando produtos sem os impostos.

Inês Santiago destaca que não é um dia descontos. “O DLI é um dia onde o próprio lojista irá arcar com a diferença de preço do produto, correspondente aos impostos, para que os consumidores tenham consciência do peso da carga tributária no que eles consomem”.

No Shopping Campo Grande, haverá um quiosque com degustação da Cervejaria Louvada, venda de vinhos 067 sem impostos e ação informativa da Energisa.

No Shopping Bosque dos Ipês, será montado um stand com informações sobre o Dia Livre de Impostos e as cargas tributárias e terá o seu estacionamento com valor fixo de R$ 5,00, já sem impostos.

Além disso, o personagem impostossauro irá “passear” pelas lojas participantes, chamando atenção dos consumidores.

Educação

A Escola Desafio Educacional, que participa pela segunda vez do DLI, já começou o trabalho de educação com os alunos, mostrando as altas cargas tributárias e para onde vão os impostos arrecadados.

A diretora da escola, Giedre de Paula, tem incentivado o desenvolvimento do tema nas semanas que antecedem o DLI, que este ano será no dia 2 de junho. “Nossa maior missão aqui é formar integralmente crianças até 10 anos. Temos consciência que somos a base para formar esses cidadãos críticos e ativos em nossa sociedade”, pontuou.

Para saber quais lojas participam do DLI, o consumidor deve acessar o site fcdlms.com