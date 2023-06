De crianças a idosos, celebração de Corpus Christi é marcada pela presença de famílias

Milhares de católicos participaram da tradicional missa e procissão pelos tapetes de Corpus Christi, celebradas na tarde desta quinta-feira (8) em Campo Grande.

No segundo ano em que a procissão voltou às ruas no pós-pandemia, as solenidades foram marcadas pela forte presença de famílias, desde pais que levaram filhos de 1 mês até mulher que levou a irmã de 93 anos para celebrar a fé.

O arquiteto Érico Ferreira Riquelme, 32 anos, participa da celebração de Corpus Christi há 15 anos e estava acompanhado das filhas, uma de 1 ano e uma de um mês.

“A importância [de levar as crianças] primeiro é dar testemunho da fé e também mostrar para elas que a igreja é viva, que a igreja é una e que esse dia é um dia muito importante, porque é um dia em que Cristo instituiu a Eucaristia, que logo após na sexta-feira ele deu sua vida por nós, e esse dia é um dia importante, a gente celebra esse sacramento de salvação, para nós é um sacramento de salvação”, disse.

Alan Cruz, 26 anos, também foi com a família para a celebração. Ele estava com cinco crianças, de 6 meses, 5 anos, 6, 9 e 10 anos, e com a bisavó, e também ressaltou a importância da família caminhar junta na igreja.

“Como o padre Paulo Ricardo diz, uma semente tem que ser plantada na criança desde cedo para que se frutifique, então a igreja, ela vai crescer, vai regar e um dia vai ter um fruto que é se manter na fé, ou pelo menos conhecer pelos pais o caminho da fé”, ressalta.

Alan conta ainda que quando criança também participava das festividades da igreja acompanhado dos pais e, mesmo ficando um tempo afastado, retornou e já participa do Corpus Christi há dois anos.

“Deus me alcançou novamente e eu acabei me convertendo. Como sei que é uma coisa boa, as crianças têm que estar juntas [com a família”.

Rosângela Kirsche, 44 anos, faz parte de um grupo de oração na Igreja São Judas Tadeu e, além das colegas do grupo, estava com as duas filhas, que a acompanham desde quando eram bebês.

“É como a gente sempre diz, o falar ensina, mas o exemplo arrasta, então se você leva o seu filho a igreja, se você vai com o seu filho a igreja, é natural para ele estar nesses dias, nessas celebrações e eles vão tomando gosto pelo sagrado, pela igreja e colhe os frutos quando cresce”, afirmou.

Rafaela Harumi, 12 anos, confirma as alegações das famílias, dizendo que “é muito bom” participar desde cedo. “Eu gosto de vir para igreja, participar bastante, é legal para mim, eu gosto de estar aqui”, disse a adolescente.

Além das crianças, também há famílias que participam juntas há vários anos. Marli Rodrigues, 79 anos, estava com a irmã, de 93 anos, e disse que ambas vão às missa e procissões de Corpus Christi há tanto tempo, que nem se recorda desde quando. “Nos outros anos era lá em cima [Avenida Mato Grosso com 14 de Julho], e eu sempre fui”, relata.

Neste ano, as celebrações de Corpus Christi começaram pela manhã, com a confecção de tapetes. A missa celebrada pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa começou às 15h, seguida pela procissão sobre os tapetes até a Fernando Côrrea da Costa, onde haverá encerramento com benção e show do Missionário Shalom.

O público da missa foi estimado em 6 mil pessoas. Já para a procissão, a expectativa era 40 mil pessoas.

Corpus Christi

Na religião católica, no dia de Corpus Christi é celebrado o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.

É uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Neste sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória.

Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

Em 2020 e 2021, a tradicional celebração do Corpus Christi foi adaptada, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, não houve procissões e confecção de tapetes e as missas foram realizadas on-line, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Já em 2021, os tapetes foram confeccionados pelas pastorais, dentro do pátio das Igrejas e não nas ruas. As celebrações foram realizadas presencial e à distância e as procissões foram apenas em carreata.

Já no ano passado, a missa e a procissão voltaram às ruas, mas com mudança de local. Tradicionalmente, a missa era realizada na rua 14 de Julho, esquina com a Mato Grosso, e a procissão sobre os tapetes percorria a 14 de Julho até a Fernando Côrrea da Costa.

Desde o ano passado, a missa passou a ser realizada na Praça do Rádio Clube, com procissão, neste anos, percorrendo trecho da Afonso Pena e rua 13 de Junho, até a Fernando Côrrea da Costa, onde há benção e show.