O ano de 2021 trouxe mudanças significativas no atendimento ao jovem em Campo Grande. A subsecretaria virou secretaria e promove grandes avanços para a juventude. Para 2022, um dos destaques é o Prepar@juv, um projeto com aulas preparatórias para o ENEM-2022, vestibulares e concursos. Com o projeto, gratuito, o jovem terá oportunidade de obter conhecimentos em Matemática e Raciocínio Lógico, Língua Portuguesa e Redação, História e Atualidades, Direito Administrativo e Constitucional.

O Prepar@Juv é um projeto inovador que visa conceber e implantar cursos para preparação do jovem, bem como integrá-lo em políticas, programas e projetos de incentivo ao desenvolvimento pessoal voltados para o crescimento pessoal e profissional, sempre com o foco no fortalecimento do alcance das políticas públicas para a juventude.

No Avanc@juv o jovem encontrará muito entretenimento, com oficinas de Muai Thay, Dança Urbana e atendimento profissional de assistente social. O projeto visa atender jovens que estão em estado de vulnerabilidade social, pertencentes a grupos sociais que estão sendo atingidos diretamente ou indiretamente pelo ciclo de violência urbana nas mais diversas formas, bem como moradores de regiões mais afastadas do Centro.

Nova estrutura

A Secretaria de Juventude agora possui um estúdio de gravação audiovisual para produção das aulas EaD que são postadas na plataforma @juv: www.juventude.campogrande.ms.gov. Os jovens também ganharam uma Van Renault Master 2021, de 17 lugares, utilizada para o translado dos jovens que moram nas regiões mais afastadas do centro da cidade.

A Secretaria de Juventude oferece diversos cursos ao jovem. A plataforma @juv é o endereço eletrônico da Sejuv voltado para o ensino à distância (EaD), neste site os jovens encontram os primeiros cursos profissionalizantes ofertados serão de Vendas, Empreendedorismo, Gestão Financeira, Mídias Sociais, Auxiliar Administrativo, Libras e Informática Básica.

No curso de cerimonialista o jovem aprende a ser um profissional responsável pela assessoria, consultoria e organização de eventos sociais. Na capacitação “Tudo Sobre Instagram”, o foco foi o gerenciamento de redes sociais como fonte de trabalho e renda.

Os aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM – 2021 ajudaram 150 jovens em busca do acesso a uma universidade. Foram três edições do curso de Garçom e Garçonete.

No curso de Dicção e Oratória os jovens aprenderam a desenvolver, aperfeiçoar e valorizar a comunicação oral, aplicando técnicas e exercícios de dicção, voz e oratória, fortalecendo a autoestima e aprimorando a capacidade de comunicar-se em público com

eficácia.

O curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego auxiliou quem busca uma primeira oportunidade, ajudando a ter segurança e controle emocional na hora da entrevista.

Seis atletas que fazem parte do projeto da Sejuv, em parceria com Associação de Moradores do Jardim São Conrado (AMOSC), que leva gratuitamente aulas de muaythai e kickboxing aos jovens da região, foram destaques na 12° Edição do Campeonato Estadual de Kickboxing, ocorrido no dia18 julho, no Centro Poliesportivo da Vila Almeida. Uma das jovens que foi destaque e que participa do projeto é Kivinin Francyelle da Rosa Macedo, de 13 anos.

A Juventude agora tem um conselho com 24 membros. O Conselho Municipal da Juventude é composto por representantes de entidades não governamentais e governamentais e atuarão entre os anos de 2021 e 2023.