De Festival de Sobá a Circuito MS, sete projetos vão receber R$ 679 mil para fomento do turismo

Sete projetos de turismo de Mato Grosso do Sul foram classificados para receber apoio financeiro, avaliado em 679.466,16, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Resultado foi publicado no DOE-MS desta segunda-feira (22).

Dessa forma, documento divulga a homologação do resultado do chamamento público 02/2023 com as propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil que terão direito ao apoio desta Fundação de Turismo. A convocação dos selecionados será feita a partir deste 22 de maio.

O projeto Bonito Trail Run – Etapa Nascente Azul, do Instituto Família Legal, vai receber R$ 98.879,00, enquanto o Festival do Sobá, realizado pela Associação da Feira Central, terá apoio de R$ 97.900,00. O Bonito Adventure, da Associação de Ciclismo Pedal Bodoquena Bike Team, terá apoio de R$ 96.658,04. Todas as iniciativas podem ser conferidas abaixo: