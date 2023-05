De Molejo a Bob Marley: a playlist que Ronaldinho Gaúcho fez para o Barcelona

Embaixador do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho fez história durante sua passagem pelo clube catalão, entre 2003 e 2008. No período, ele disputou 207 jogos, marcou 94 gols e conquistou oito títulos, entre eles a Liga dos Campeões 2005-06.

Foi com a camisa do Barcelona, também, que Ronaldinho venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005.

Agora, para celebrar os 20 anos de sua chegada à equipe blaugrana, o craque preparou uma playlist exclusiva que estreia a série “Barça Legends”.

Ouça abaixo:

A ação é organizada pelo patrocinador máster do Barcelona, a plataforma de streaming Spotify, que também adquiriu os naming rights do estádio Camp Nou até, pelo menos, 2034.

A lista de músicas evidencia o gosto musical eclético de Ronaldinho, com canções que vão do pagode do Molejo ao reggae de Bob Marley, passando pelo rap de Jay-Z.

A música sempre fez parte da minha vida. Eu herdei isso da minha família. E também influenciou meu estilo de jogo. Acredito que toda música tem um ritmo, toda música tem um groove. E levei tudo isso para o campo também. Ronaldinho Gaúcho

Lista de músicas da playlist de Ronaldinho:

“Camisa 10 (ao vivo)” – Turma do Pagode

“Samba Rock do Molejão” – Molejo

“Excuse Me Miss” – Jay-Z

“Could You Be Loved” – Bob marley

“Sonho Meu” – Ivone Lara

Ronaldinho tem selo de trap

Vale lembrar que a ligação do ex-jogador com a música é tamanha que ele lançou, em 2021, um selo de trap — um dos seus gêneros musicais favoritos nos últimos tempos —, batizado de Tropa do Bruxo.

Ronaldinho costuma estrelar os clipes das músicas lançadas pelo selo, que segue ativo e tem, até o momento, 16 canções em seu catálogo.

Veja alguns clipes abaixo: