De MS, Ana Castela canta tema de abertura de Terra e Paixão, nova novela da Globo gravada no Estado

“Terra e Paixão”, a nova novela da TV Globo gravada em Mato Grosso do Sul, está mesmo disposta a colocar no ar uma história que tenha um pouquinho a ver com MS. E isso se estende ao tema de abertura.

Se o remake de “Pantanal” escolheu Maria Betânia para cantar a canção da vinheta, “Terra e Paixão” terá um conhecido nome sul-mato-grossense dando voz à principal música da trama.