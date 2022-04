Após ser tomado por um incêndio pela segunda vez na última sexta-feira o Fort Atacadista está fechado sem previsão de reabertura no bairro Santo Amaro em Campo Grande. A princípio, segundo a corporação, o incêndio começou no estoque. Os bombeiros usaram 40 mil litros de água e rapidamente controlaram o incêndio. Um amontoado de lixo queimado foi colocado em frente ao atacarejo, o que dá a dimensão do incêndio que atingiu parte do estabelecimento. Em nota, o Fort Atacadista informou que não houve vítimas no incidente. As causas do incêndio só serão apontadas em 30 dias.